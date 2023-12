AirBoss of America Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die technische Analyse der Airboss Of America zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs 5,64 CAD beträgt, während der aktuelle Aktienkurs bei 4,8 CAD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -14,89 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 4,06 CAD, was einer positiven Distanz von +18,23 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung gegenüber Aktien beeinflussen. In Bezug auf Airboss Of America wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Airboss Of America mit einer Rendite von -49,79 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Sektor "Materialien" um mehr als 39 Prozent unterdurchschnittlich abschneidet. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die eine mittlere Rendite von -10,58 Prozent aufweist, liegt Airboss Of America mit 39,2 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist Airboss Of America ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8 auf, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" ein KGV von 320 haben. Dies deutet darauf hin, dass Airboss Of America derzeit unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie.