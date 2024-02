Aiphone Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Die Aiphone-Aktie wird anhand verschiedener Analysekriterien bewertet. In Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, GD50, beträgt der Kurs der Aiphone 2857 JPY und liegt damit um +2,04 Prozent darüber. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Hingegen zeigt sich auf Basis der vergangenen 200 Tage eine Distanz zum GD200 von +5,42 Prozent, was zu einer Einstufung als "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in letzter Zeit keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Aiphone. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da keine erkennbare Verschiebung zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen festgestellt wurde. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie gibt Aufschluss darüber, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Aiphone unwesentlich mehr oder weniger als normal diskutiert, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) ergibt für die Aiphone-Aktie einen RSI von 49 für die letzten 7 Tage und einen RSI von 47,32 für die letzten 25 Handelstage. Somit erhält die Aktie sowohl für den RSI7 als auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt. In den diversen Kommentaren und Wortmeldungen der Anleger wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen.

Aufgrund der verschiedenen Bewertungskriterien ergibt sich insgesamt eine "Neutral"- bis "Gut"-Einstufung für die Aiphone-Aktie.