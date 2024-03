Aiphone Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Weitere Suchergebnisse zu "BlackRock":

Das Anleger-Sentiment in Bezug auf Aiphone ist in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral. Positive Themen dominierten an fünf Tagen die Diskussion, während an zwei Tagen negative Themen im Vordergrund standen. In den letzten ein bis zwei Tagen konzentrieren sich die Anleger jedoch hauptsächlich auf positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aiphone-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 44,9 und der RSI25 liegt bei 38,33, was beide auf eine neutrale Empfehlung hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz um die Aktie zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Aiphone ist in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In der technischen Analyse wird die Aiphone derzeit als "Gut" eingestuft, da der gleitende Durchschnittskurs (GD200) bei 2771,45 JPY liegt und der Aktienkurs (3015 JPY) um +8,79 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich jedoch ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 2886,02 JPY, was einer Abweichung von +4,47 Prozent entspricht und die Aktie somit in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert klassifiziert. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem Rating von "Gut" bewertet.