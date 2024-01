Aiphone Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation zu setzen und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. In den letzten 7 Tagen hatte die Aiphone-Aktie einen RSI-Wert von 11, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu steht der RSI-Wert auf 25-Tage-Basis bei 44,46, was zu einer "Neutral"-Einstufung für die Aiphone-Aktie führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt, dass die Aiphone derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 2590,93 JPY, während der Kurs der Aktie bei 2811 JPY liegt, was einer Abweichung von +8,49 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 2769,98 JPY, was einer Abweichung von +1,48 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aiphone-Aktie überwiegend positiv sind, während in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen angesprochen wurden. Unsere Redaktion schließt daraus, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt ebenfalls keine bedeutende Veränderung, wodurch die Aiphone-Aktie ein "Neutral"-Rating erhält.