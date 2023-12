Aiphone Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aiphone-Aktie zeigt sich neutral, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Basierend auf diesem Stimmungsbild wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 2656 JPY der Aiphone-Aktie inzwischen um -5,73 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Neutral" eingestuft. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Aiphone-Aktie beträgt aktuell 48, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 62,92 keine überkauften oder überverkauften Signale, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass die Stimmung für Aiphone in den vergangenen Wochen kaum Veränderungen aufweist. Auch die Diskussionsstärke der Marktteilnehmer in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.