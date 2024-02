Ainsworth Game Technology Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Weitere Suchergebnisse zu "Clinuvel Pharmaceuticals Ltd":

Die technische Analyse der Ainsworth Game-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1,11 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich darüber bei 1,345 AUD, was einem Unterschied von +21,17 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (1,32 AUD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,89 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Sentiment-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Ainsworth Game in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außerordentliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare neutral waren, jedoch in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen wurden. Aus diesem Grund wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Ainsworth Game-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch bei einer Betrachtung des RSI über 25 Tage ergibt sich ein Wert, der darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie basierend auf der technischen Analyse und dem Sentiment als "Neutral" bewertet.