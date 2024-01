Ainsworth Game Technology Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Die Ainsworth Game-Aktie wird aus charttechnischer Sicht positiv bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von +28,04 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 1,37 AUD. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 1,2 AUD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +14,17 Prozent entspricht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Diskussion im Internet wird die Aktie neutral bewertet. Die Diskussionstätigkeit in den sozialen Medien zeigt eine mittlere Aktivität, und die Rate der Stimmungsänderung ist in diesem Zeitraum kaum verändert. Daher wird das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Ainsworth Game ist insgesamt besonders positiv. In den Diskussionen der vergangenen Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ainsworth Game-Aktie liegt bei 38,57, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 35, was ebenfalls einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Bewertung "Neutral" vergeben.