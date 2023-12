Ainos Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Die technische Analyse der Ainos-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit bei 3,63 USD liegt, während der Kurs der Aktie bei 1,965 USD liegt, was einer Abweichung von -45,87 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Abweichung wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 2,95 USD, was einer Abweichung von -33,39 Prozent entspricht und die Aktie ebenfalls als "Schlecht" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie in der technischen Analyse das Rating "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Ainos-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist, mit einem aktuellen Wert von 98. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen eine weniger volatile Bewertung und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Ainos das Rating "Schlecht".

In Bezug auf das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen neutral, mit verstärkten Diskussionen über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Ainos. Aufgrund dieser gemischten Kommunikation erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die Dividende hat Ainos derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,49 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Ainos-Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.