Aino Health AB-Investoren können es immer noch nicht glauben

In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von Aino Health in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie als "neutral" bewertet. Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich insgesamt als besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "gut" führt.

Die technische Analyse ergab, dass der Schlusskurs der Aino Health-Aktie am letzten Handelstag bei 0,439 SEK lag, was einen Unterschied von -10,41 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (0,49 SEK) darstellt. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "schlecht" bewertet. Der letzte Schlusskurs (0,439 SEK) liegt jedoch über dem 50-Tages-Durchschnitt (0,41 SEK) um 7,07 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "gut" führt. Somit erhält Aino Health insgesamt eine "neutral" Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aino Health-Aktie liegt bei 34, was zu einer "neutral" Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis (36,02) wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft bewertet. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "neutral" Rating für Aino Health.