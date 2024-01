Aino Health AB Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Aino Health wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 34,23 Punkten, was bedeutet, dass die Aino Health-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft (Wert: 59,21), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Aino Health eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Aino Health beschäftigt hat.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, ebenso wie keine bedeutende Veränderung in der Intensität der Diskussionen über das Unternehmen. Daher erhält die Aino Health-Aktie in diesem Bereich ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aino Health-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Der aktuelle Wert beträgt 0,62 SEK, was einer Differenz zum letzten Schlusskurs (0,41 SEK) von -33,87 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Beim gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,42 SEK) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,38 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aino Health-Aktie somit ein "Neutral"-Rating für die technische Analyse.

Insgesamt ergibt sich damit eine "Neutral"-Bewertung für das Anleger-Sentiment, Sentiment und Buzz und die technische Analyse der Aino Health-Aktie.