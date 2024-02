Aino Health AB Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit viel über die Aktie von Aino Health diskutiert. Dabei wurden weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht, und es gab auch keine starken Diskussionen über das Unternehmen. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war auch nicht signifikant höher oder niedriger als üblich. Daher erhält die Aino Health-Aktie ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse ist die Aino Health-Aktie mit einem Kurs von 0,445 SEK inzwischen +8,54 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht". Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 35,25 Punkte, was bedeutet, dass Aino Health momentan weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher erhält Aino Health auch in diesem Punkt ein "Neutral"-Rating.