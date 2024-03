Aino Health AB Aktie: Jetzt knallt es!

Der Sentiment und Buzz bei der Aktie von Aino Health zeigen eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft. Der Relative Strength Index (RSI) für die Aino Health-Aktie liegt bei 71 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überkauftheit hindeutet und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 57,75, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating nach der RSI-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment zeigt in den letzten zwei Wochen eine neutrale Diskussion über Aino Health. Auch in den letzten Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie sowohl im längerfristigen 200-Tage-Durchschnitt als auch im kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt unter dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit jeweils eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt wird Aino Health daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.