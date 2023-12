Aino Health AB Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Die technische Analyse der Aino Health-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,361 SEK einen Abstand von -44,46 Prozent zum GD200 (0,65 SEK) aufweist. Dies signalisiert laut der charttechnischen Bewertung eine negative Entwicklung. Der GD50, welcher die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage darstellt, liegt bei 0,42 SEK. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs ein "Schlecht"-Signal erhält, da der Abstand -14,05 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Aino Health-Aktie demnach als "Schlecht" bewertet, wenn man den Durchschnitt der letzten 50 und 200 Tage betrachtet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aino Health-Aktie zeigt einen Wert von 97 für die letzten 7 Tage, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 58,31, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating für Aino Health basierend auf der RSI-Bewertung.

Die Diskussionsintensität im Internet hat einen Einfluss auf die Stimmung und Einschätzungen für Aktien. Für Aino Health zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment für Aino Health zeigt in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge. Die Diskussionen in den vergangenen Tagen beschäftigten sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Aino Health, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also bei der Analyse der technischen Indikatoren und der Anleger-Stimmung eine negative Einschätzung für die Aino Health-Aktie.