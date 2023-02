Aimondo AG: Vorläufiges Jahresergebnis 2022 um 50% über Vorjahr

Zürich (ots) -Machine Learning (ML) setzt sich im eCommerce als wirksames Erfolgsinstrument durch. Trotz widriger Umstände auch im Jahr 2022 konnte der Gruppenumsatz des Start-Ups Aimondo, welches auf Künstliche Intelligenz (KI) gestützte Umsatz- und Renditeverbesserungs-Systeme für mittlere und große Unternehmen spezialisiert ist, um rund 50% gesteigert werden. Die Neuausrichtung auf die internationalen Märkte durch die inzwischen in Zürich beheimatete Zentrale trägt Früchte. 2022 wurde intensiv dazu genutzt, den technologischen Vorsprung weiter auszubauen. Die Investitionen beginnen zu wirken und den Systemkunden völlig neue Dimensionen effizienter Preis- und Umsatzoptimierungen zu ermöglichen.Neben den TTIP-Ländern ist Großbritannien im Focus des AG-Vorstands Thomas Baierlein: "England bietet beste Voraussetzungen als Brückenkopf für den US-Markt. Beide Länder sind im Online-Geschäft weit vorne sowie eng verbunden. Wir haben Zielkunden, die in beiden Ländern stark sind." Heinrich Müller, Produkterfinder der eCommerce Optimierungsplattform ergänzt: "Dadurch, dass wir die erprobte KI Basis öffnen und Kunden die Berechnungen mit eigenen Daten oder externen Informationen anreichern können, schaffen wir einen völlig neuen Horizont. Margen werden verbessert, Umsätze gelenkt. Perspektivische Unternehmensplanung wird mit ad-hoc Ergebnissteuerung verbunden. Im ersten Quartal 2023 werden wir das einer zunächst begrenzten Kundengruppe zugänglich machen. Im Ergebnis: Mehrfach-Dividende für Kunden aus aktivem Zusammenwirken mit Aimondo".Im März 2023 soll die konsolidierte Bilanz der Schweizer Aimondo AG fertig sein, die die Ergebnisse der ausländischen Vertriebsgesellschaften und des Berliner Entwicklungsteams vereint. Die Integration des neuen Technologie- und Servicecenters in Zypern ist für die Jahresmitte 2023 geplant.Damit sollten die Voraussetzungen für das lang geplante Listing sehr gut sein. Zuvor wird es wohl noch eine Initiative geben, die dem engeren Umfeld der bisherigen Aktionäre eine Chance bietet, sich persönlich über den Stand der Dinge ein Bild zu machen. Tage der offenen Tür für diese geschlossene Benutzergruppe sind bereits in konkreter Vorbereitung.Pressekontakt:presse@ki-forum.comOriginal-Content von: Aimondo, übermittelt durch news aktuell