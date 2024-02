Aimia Srs 1 Cum Rte Rst Prf Aktie: Was wird das noch werden?

Weitere Suchergebnisse zu "Trip.Com Group Ltd":

Anleger: Die Aktienkurse von Aimia können neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde zu Aimia auf sozialen Plattformen überwiegend positiv. Jedoch haben Nutzer in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Aimia in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Neutral".

Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz können präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zulassen. In den letzten vier Wochen konnten jedoch bei Aimia keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge. Insgesamt erhält Aimia daher in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Aimia liegt aktuell bei 85 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 52,44, was bedeutet, dass Aimia weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier wird somit als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Wertpapier in diesem Abschnitt daher ein "Schlecht"-Rating.

Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten erhielt Aimia insgesamt 1 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Gut", basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Es liegen keine Analystenupdates zu Aimia aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose von 5 CAD für das Wertpapier ergibt ein Aufwärtspotenzial von 56,74 Prozent, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält Aimia somit in diesem Abschnitt eine "Gut"-Bewertung.