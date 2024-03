Aimia Srs 1 Cum Rte Rst Prf Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die Stimmungslage der Anleger in Bezug auf das Unternehmen Aimia war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils positiv. An sieben Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen war die Unterhaltung der Anleger überwiegend positiv. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt als "Gut" im Anleger-Sentiment.

In der technischen Analyse der Aimia-Aktie ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 3,21 CAD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2,91 CAD, was einem Unterschied von -9,35 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 3,2 CAD liegt mit einem Unterschied von -9,06 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, wodurch die Aktie auch in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating erhält. Zusammenfassend ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Langfristig orientierte Analysten geben der Aimia-Aktie die Einschätzung "Gut". Von insgesamt 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen liegt aus dem letzten Monat keine neuen Analystenupdates vor. Das Kursziel der Analysten wird bei 5 CAD angesiedelt, was eine potenzielle Performance von 71,82 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,91 CAD bedeuten würde. Insgesamt erhält die Aktie daher von der Redaktion das Rating "Gut" in der Analysteneinschätzung.

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien zeigt bei Aimia eine mittlere Aktivität, weshalb dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Insgesamt ergibt sich also eine überwiegend positive Stimmung der Anleger in sozialen Netzwerken, während die technische Analyse und die Einschätzungen der Analysten zu gemischten oder neutralen Ergebnissen führen. Dies ist eine wichtige Information für Anleger, die sich mit der Aktie von Aimia befassen.