Aimia Srs 1 Cum Rte Rst Prf Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Aimia bei 3,08 CAD liegt und sich damit um -7,23 Prozent vom GD200 (3,32 CAD) entfernt. Dies signalisiert eine negative Entwicklung. Der GD50, der die durchschnittliche Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, liegt bei 3,11 CAD. Das bedeutet, dass der Aktienkurs als "Neutral" eingestuft wird, da der Abstand -0,96 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Aimia-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten die Einschätzung "Gut" einmal vergeben, während sie die Einschätzung "Neutral" und "Schlecht" jeweils kein Mal vergeben haben. Dies führt zu einer langfristigen Bewertung des Titels als "Gut" seitens der institutionellen Analysten. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Aimia. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 62,34 Prozent und haben ein mittleres Kursziel von 5 CAD festgelegt, was als positive Einschätzung betrachtet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI auf 7-Tage-Basis beträgt 34,09 Punkte, was darauf hinweist, dass Aimia derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 44,6, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie von Aimia wurden ebenfalls untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Aimia blieb in diesem Zeitraum unverändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der langfristige Stimmungsbild der Aktie von Aimia als "Neutral" bewertet.