Aimia Srs 1 Cum Rte Rst Prf Aktie: Kaum zu glauben!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Aimia in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass Aimia weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 positive Einschätzung für Aimia abgegeben. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 5 CAD, was einer Empfehlung zum Kauf entspricht, da dies einer potenziellen Steigerung um 58,73 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aimia-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

In Bezug auf die technische Analyse liegt die 200-Tage-Linie der Aimia-Aktie bei 3,28 CAD, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs liegt derzeit bei 3,15 CAD, was einer Differenz von -3,96 Prozent entspricht. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Signal mit einer Differenz von +3,96 Prozent.

Insgesamt kann die Aimia-Aktie basierend auf den genannten Faktoren als "Neutral" eingestuft werden.