Aimia Aktie: Knallt es bald?

Die Aktie der Aimia wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, wurden 1 als "Gut" und 0 als "Neutral" oder "Schlecht" bewertet. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 5 CAD, was einer Erwartung von 71,82 Prozent entspricht, basierend auf dem aktuellen Schlusskurs von 2,91 CAD.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Aimia bei 76,92 liegt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, liegt bei 79,17 und bestätigt ebenfalls die "Schlecht"-Einschätzung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Aimia verläuft aktuell bei 3,2 CAD, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt, da der Aktienkurs bei 2,91 CAD liegt und somit einen Abstand von -9,06 Prozent aufweist. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich ein Abstand von -8,78 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Aimia auf dieser Stufe.