Aimia Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Die technische Analyse der Aimia-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnittsschlusskurs von 3,38 CAD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2,9 CAD, was einem Unterschied von -14,2 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 3,14 CAD liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -7,64 Prozent darunter, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Aktienkursen lässt sich nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der öffentlichen Meinung einschätzen. Die Analyse sozialer Plattformen zeigt, dass die Kommentare zu Aimia überwiegend positiv sind. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage für die Aimia-Aktie ergibt jeweils ein "Neutral"-Rating, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Diese Analyse liefert somit insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Aimia-Aktie insgesamt 1 "Gut"-Bewertung und keine "Schlecht"- oder "Neutral"-Bewertungen von Analysten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 5 CAD, was einem Aufwärtspotenzial von 72,41 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Bewertungen und dem Kursziel erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Insgesamt wird Aimia somit in der technischen Analyse, der Stimmungsbetrachtung und der Analysteneinschätzung mit einem "Gut"-Rating bewertet.