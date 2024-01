Aimia Aktie: Grund zur Freude?

Die technische Analyse der Aimia-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 3,28 CAD liegt. Der Aktienkurs schloss bei 3,15 CAD, was einem Abstand von -3,96 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 3,03 CAD, was einer Differenz von +3,96 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Aimia liegt bei 40 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der RSI25 zeigt ähnliche Werte und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 positive Einschätzung für Aimia abgegeben, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 5 CAD, was einem empfohlenen Anstieg um 58,73 Prozent entspricht.

Die Anleger-Stimmung für Aimia ist insgesamt positiv, basierend auf Diskussionen in den sozialen Medien und Meinungsumfragen. Positive Themen standen in den letzten Tagen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung für die Aktie führt.