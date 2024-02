AimiaPref C Aktie: Keine Angst!

In den letzten zwölf Monaten erhielt Aimia insgesamt eine durchschnittliche Bewertung von "Gut" basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen von Analysten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 5 CAD, was einem Aufwärtspotenzial von 56,74 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 3,25 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 3,19 CAD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt ebenfalls bei 3,19 CAD, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index ergibt für Aimia eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund eines RSI7-Werts von 85, was auf eine Überkauftheit hinweist. Der RSI25, der bei 52,44 liegt, führt zu einer abweichenden "Neutral"-Bewertung. Zusammen ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Kommunikationsfrequenz wurde festgestellt.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für Aimia auf Basis der Analystenmeinungen, der technischen Analyse und des Sentiments in den sozialen Medien.