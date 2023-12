AimiaPref C Aktie: Ist es vollbracht?

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten einmal eine gute Einschätzung und kein negatives Rating für Aimia abgegeben. Langfristig erhält der Titel daher von institutionellen Seite aus das Rating "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber auf Basis des aktuellen Kurses von 3,08 CAD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 62,34 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 5 CAD führt. Dies wird als positive Einschätzung betrachtet, und insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Aimia von 3,08 CAD um 7,23 Prozent unter dem GD200 (3,32 CAD), was ein negatives Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 3,11 CAD, was zu einem Abstand von -0,96 Prozent führt. Insgesamt wird der Aktienkurs daher als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Aimia beträgt 34,09 Punkte, was als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 44,6, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In den sozialen Medien wurde Aimia in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, und auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ergibt sich daher insgesamt eine positive Stimmung unter den Anlegern, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.