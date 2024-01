AimiaPref C Aktie: Grund zur Sorge?

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Aimia deutlich zum Positiven verändert. Dies geht aus einer Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien hervor. Die Anzahl der Beiträge hat sich jedoch nicht signifikant verändert. Insgesamt wird die Stimmung daher positiv bewertet.

Die Anlegerstimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls überwiegend positiv. In den letzten Tagen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

In der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Aimia herangezogen. Dabei zeigt sich, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Aimia verläuft derzeit bei 3,28 CAD. Der Aktienkurs selbst liegt bei 3,15 CAD, was zu einer neutralen Einstufung führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich ein neutrales Signal.

Insgesamt wird Aimia daher in den genannten Kategorien jeweils neutral bewertet.