AimiaPref C Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Die Aktie von Aimia hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 3,21 CAD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2,91 CAD, was einem Unterschied von -9,35 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 3,2 CAD liegt mit einem Unterschied von -9,06 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Aimia-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv, wobei an sieben Tagen positive Themen dominierten. An einem Tag überwog die negative Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen war die Diskussion überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie mit "Gut" führt.

Analysten bewerten die Aimia-Aktie langfristig positiv, mit insgesamt 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor, aber das Kursziel der Analysten wird auf 5 CAD festgelegt, was einer potenziellen Performance von 71,82 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie insgesamt das Rating "Gut" von der Redaktion.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aimia-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 76,92 und der RSI25 für 25 Tage bei 73,08, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.