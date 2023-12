Aileron Therapeutics Aktie: Das ist ein Hammer

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Er basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über einen bestimmten Zeitraum. Für Aileron Therapeutics wird der RSI für die letzten 7 Tage mit 32,44 Punkten bewertet, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 34,27 Punkten, was auch zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Aileron Therapeutics eine Rendite von 0 Prozent auf, was 2,5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung als Investment.

Das Sentiment und der Buzz rund um Aileron Therapeutics in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird die Aktie neutral eingestuft. Die Aktivität in den sozialen Medien deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell nicht besonders im Fokus der Anleger steht.

In der technischen Analyse wird Aileron Therapeutics als "Gut" bewertet, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der Kurs der Aktie liegt um 133,13 Prozent über dem GD200-Trendsignal und um 114,69 Prozent über dem GD50-Trendsignal.

Insgesamt wird Aileron Therapeutics daher als "Neutral" und "Schlecht" bewertet, basierend auf den verschiedenen Analysen.