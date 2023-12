Aigan Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Für Aigan wurde der RSI über die letzten 7 Tage berechnet und liegt aktuell bei 23,53 Punkten, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch weder überkauft noch überverkauft an und wird daher als "Neutral" eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für diesen Punkt führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Aigan wurden ebenfalls über einen längeren Zeitraum analysiert. Die Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität im Netz an, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet auf kaum Veränderungen hin und entspricht daher ebenfalls einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Aigan in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt die 200-Tage-Linie (GD200) eine neutrale Bewertung, während der Abstand des Aktienkurses zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein "Gut"-Signal erzeugt. Dadurch ergibt sich insgesamt eine Einschätzung von "Gut" auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde ebenfalls analysiert und ergibt eine neutrale Bewertung. Die überwiegend neutralen Themen und Bewertungen in den vergangenen Wochen führen zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt sich für Aigan eine gemischte Bewertung hinsichtlich des RSI, des Sentiments und der technischen Analyse, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt. Die Anleger-Stimmung spiegelt ebenfalls eine neutrale Haltung wider.