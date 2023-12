Aigan Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die Aigan-Aktie wird derzeit auf der Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 176,3 JPY, was einer Abweichung von +0,96 Prozent vom Aktienkurs (178 JPY) entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 172,22 JPY zeigt eine Abweichung von +3,36 Prozent und führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über Aigan in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher wird die Aktie auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Aigan beträgt derzeit 31,58 Punkte, was auf eine Einstufung als "Neutral" hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 35,48 führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Aigan-Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Ebenso gibt es kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral"-Wert führt.