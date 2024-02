Aiful Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Die technische Analyse der Aiful-Aktie zeigt einen aktuellen Kurs von 428 JPY, was einer Entfernung von +17,67 Prozent vom GD200 (363,73 JPY) entspricht. Dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 384,92 JPY, was einem Abstand von +11,19 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Gut"-Signal eingestuft wird. Insgesamt wird der Kurs der Aiful-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Hinsichtlich der Dividende schüttet Aiful eine Rendite von 0,26 % aus, was 2,59 Prozentpunkte weniger als der branchenübliche Durchschnitt von 2,85 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

Das Sentiment und der Buzz rund um Aiful lassen interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild zu. Die Aktie zeigt eine durchschnittliche Aktivität und eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

Hinsichtlich des Anleger-Sentiments wurden in den letzten zwei Wochen neutral über Aiful diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Aiful auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.