Aiful Aktie: Ist das wirklich alles?

Weitere Suchergebnisse zu "UniCredit S.p.A":

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aiful auf 10 geschätzt, was bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Aiful 10,86 Euro zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche wird für Aiful daher 87 Prozent weniger gezahlt, was auf eine Unterbewertung des Unternehmens hindeutet. Dies führt dazu, dass der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Aiful verläuft derzeit bei 358,72 JPY, was der Aktie die Einstufung "Neutral" einbringt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 375 JPY, was einen Abstand von +4,54 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 378,96 JPY, was einer Differenz von -1,04 Prozent entspricht. Insgesamt lautet die Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume daher "Neutral".

Die weichen Faktoren, wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, spielen ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf Aiful zeigt die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Wert für Aiful.

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht eine Einschätzung darüber, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Aiful-Aktie beträgt derzeit 39, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 52,89 ebenfalls weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating für Aiful.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Aiful-Analyse vom 28.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Aiful jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Aiful-Analyse.

Aiful: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...