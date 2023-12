AifulADR Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aiful liegt derzeit bei 10,86 und damit 87 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Verbraucherfinanzierung von 82. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger lässt sich nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der allgemeinen Meinung einschätzen. Laut unserer Analysten waren die Kommentare und Meinungen zu Aiful in sozialen Medien neutral. In den vergangenen Tagen wurden vor allem neutrale Themen diskutiert. Insgesamt wird die Stimmung gegenüber der Aktie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Aiful derzeit bei 358,81 JPY. Der Aktienkurs selbst liegt bei 373 JPY, was einem Abstand von +3,95 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (379,76 JPY) ergibt sich eine Differenz von -1,78 Prozent, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Aiful beträgt derzeit 0,26 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,05 % in der Verbraucherfinanzierung. Aufgrund der geringen Differenz von lediglich 2,79 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.