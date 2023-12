AifulADR Aktie: Interessante Aussichten?

Aiful: Analyse zeigt neutrale Einschätzung für Anleger

Die Dividendenrendite von Aiful liegt bei 0,26 Prozent, was 2,81 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Verbraucherfinanzierung ist. Daher wird die Aktie als unrentables Investment bewertet. Die Redaktion gibt dem Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Dividende.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten Tagen neutral gegenüber Aiful. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. Auch die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen wurden überwiegend als neutral eingestuft. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Aiful daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aiful-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 39) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 52,89) erhalten daher eine "Neutral"-Bewertung von der Analyse.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt der Wert für Aiful bei 10,86 Euro, was 87 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt in der Verbraucherfinanzierung (Durchschnittswert: 81). Aus diesem Grund wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf Grundlage des KGV.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Aiful aus verschiedenen Perspektiven eine neutrale Einschätzung erhält und die Anleger somit neutral gegenüber dem Unternehmen eingestellt sind.