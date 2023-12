Aier Eye Hospital Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Im vergangenen Jahr hat die Aktie von Aier Eye Hospital eine Rendite von -20,54 Prozent erzielt, was 18,75 Prozent unter dem Durchschnitt (-1,78 Prozent) für Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt -7,29 Prozent, und Aier Eye Hospital liegt aktuell 13,24 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Aier Eye Hospital 0,45 Prozent und liegt damit nur leicht über dem Mittelwert (0,38) für diese Aktie. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aier Eye Hospital liegt bei 47,22, was ähnlich dem Branchendurchschnitt ist. Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz rund um die Aktie zeigt die Untersuchung, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Aier Eye Hospital bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".