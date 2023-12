Aidigong Maternal & Child Health Aktie: Wer hätte das gedacht?

Weitere Suchergebnisse zu "Rentokil Initial":

Die technische Analyse von Aidigong Maternal & Child Health zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie beträgt aktuell 0,38 HKD über die letzten 200 Handelstage, wobei der letzte Schlusskurs bei 0,28 HKD liegt, was einem Unterschied von -26,32 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein aktueller Wert von 0,28 HKD, was einer Neutral-Bewertung entspricht. Insgesamt wird die Aidigong Maternal & Child Health-Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Aidigong Maternal & Child Health ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder hauptsächlich positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine übliche Aktivität und kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung. Somit erhält die Aktie für diesen Faktor ebenfalls die Einschätzung "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für Aidigong Maternal & Child Health zeigt einen Wert von 66,67 über die letzten 7 Tage, was als "Neutral" eingestuft wird. Für den RSI25 ergibt sich ein Wert von 43, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine Gesamteinschätzung von "Neutral".