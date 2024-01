Aida EngineeringADR Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die Aktie des Unternehmens Aida Engineering wird im Vergleich zum Branchendurchschnitt als überbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 25,28, was einem Abstand von 9 Prozent zum Branchen-KGV von 23,23 entspricht. Daher wird aus fundamentaler Sicht eine "Schlecht"-Empfehlung ausgesprochen.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Aida Engineering-Aktie derzeit bei 913,23 JPY. Der Aktienkurs liegt bei 844 JPY, was einen Abstand von -7,58 Prozent ergibt. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ein Niveau von 869,48 JPY, was einer Differenz von -2,93 Prozent entspricht. Daher wird die Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Aida Engineering eine Dividendenrendite von 3,09 Prozent auf, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,92 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aida Engineering-Aktie beträgt 18,6, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 59,73, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Gut".