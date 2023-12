Aida EngineeringADR Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien können die Einschätzungen für Aktien verändern. Aida Engineering zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf Diskussionen in den sozialen Medien, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aida Engineering mit einem Wert von 28,62 deutlich höher ist als der Branchendurchschnitt von 22,69. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie überbewertet ist, und daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Aida Engineering mit 14,01 Prozent mehr als 8 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die auf eine mittlere Rendite von 26,61 Prozent kommt, liegt die Rendite von Aida Engineering mit 12,6 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der durchschnittliche Schlusskurs der Aida Engineering-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 913,11 JPY lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 839 JPY, was einem Unterschied von -8,12 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen negative Abweichungen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Analysen eine schlechte Bewertung für die Aida Engineering-Aktie.