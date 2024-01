Aida EngineeringADR Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Aida Engineering: Aktienanalyse zeigt gemischte Signale

Die Bewertung von Aida Engineering im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Maschinen) ergibt ein überbewertetes Bild. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 25,28, was 9 Prozent über dem Branchen-KGV von 23,23 liegt. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Schlecht"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) von Aida Engineering zeigt verschiedene Ausprägungen. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 18,6 und wird als "Gut" bewertet, während der RSI25 bei 59,73 liegt und eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".

Die Anleger-Stimmung für Aida Engineering ist derzeit neutral. In den letzten zwei Wochen wurden weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen geführt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse zeigt gemischte Signale für Aida Engineering. Die 200-Tage-Linie verläuft bei 913,23 JPY, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt jedoch bei 844 JPY, was einem Abstand von -7,58 Prozent entspricht. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt hingegen ein "Neutral"-Signal, da der GD50 derzeit bei 869,48 JPY liegt, was einer Differenz von -2,93 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Befund auf Basis der technischen Analyse.