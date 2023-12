Aiadvertising Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Die Dividende von Aiadvertising steht in einem Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was zu einer negativen Differenz von -3,33 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik wurde das Unternehmen von Analysten mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) von Aiadvertising liegt bei 83,33, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 60 und weist auf eine neutrale Situation hin, die als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in dieser Kategorie die Bewertung "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Aiadvertising fiel zuletzt positiv aus, mit mehrheitlich positiven Meinungen in den Diskussionen in den sozialen Medien. Daher wurde das Unternehmen insgesamt mit einer "Gut"-Bewertung versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass Aiadvertising über einen längeren Zeitraum wenig Diskussionsaktivität im Netz verzeichnete. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Aiadvertising in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".