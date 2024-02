Aiadvertising Aktie: Hilfe!

Weitere Suchergebnisse zu "ESS Tech Inc":

Der Relative Strength Index (RSI) der Aiadvertising-Aktie zeigt eine überkaufte Situation an, da er bei 79,17 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 45, was als Anzeichen für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aiadvertising-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 0,01 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,0075 USD liegt, was zu einer Abweichung von -25 Prozent führt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,01 USD über dem aktuellen Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Aiadvertising aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -3,17 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Software" führt. Daher bekommt das Unternehmen von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Die Anleger-Stimmung bei Aiadvertising in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung zur Anleger-Stimmung.

