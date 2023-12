Aiadvertising Aktie: Eine klare Abfuhr!

Aiadvertising mit niedriger Dividendenrendite und überkauftem RSI

Die Dividendenrendite von Aiadvertising liegt momentan bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,33 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie, da die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Software"-Branche bei -3 liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aiadvertising-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt 71, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu steht der RSI auf 25-Tage-Basis bei 57,64, was zu einem "Neutral"-Rating führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Aiadvertising.

Die Anleger-Stimmung bei Aiadvertising ist in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien insgesamt positiv. In den vergangenen Tagen dominierten besonders positive Themen bei den Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Damit ergibt sich zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass Aiadvertising über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen erfahren hat. Daher erhält die Aktie in diesem Punkt die Einstufung "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Aiadvertising, mit einer positiven Anleger-Stimmung, einer niedrigen Dividendenrendite und einem überkauften RSI. Die Diskussionsintensität und Stimmungsänderung deuten jedoch auf eine neutrale Bewertung hin.