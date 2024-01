Ai Inside Aktie: Was war das denn?

Die Anlegerstimmung gegenüber Ai Inside war in den letzten Tagen laut einer Diskussion in den sozialen Medien grundsätzlich neutral. Weder besonders positive noch negative Ausschläge wurden verzeichnet. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vorwiegend neutral. Auf der Grundlage einer Stimmungsanalyse erhält Ai Inside daher eine "Neutral"-Einschätzung. Die Redaktion bewertet die Anlegerstimmung insgesamt ebenfalls als "Neutral".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Ai Inside lassen interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls einer Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. Insgesamt ergibt sich damit für Ai Inside in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Ai Inside zeigt sich, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 44,87 Punkten, während der RSI25 einen Wert von 39,25 aufweist. Somit erhält das Ai Inside-Wertpapier in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ai Inside-Aktie der letzten 200 Handelstage um 29,99 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das Unternehmen. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt über dem aktuellen Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.