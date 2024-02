Ai Inside Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zur Zeit gesetzt werden. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Ai Inside-Aktie: Der aktuelle Wert beträgt 13, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ihm ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Der RSI25 liegt bei 30,93, was bedeutet, dass Ai Inside weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für Ai Inside daher ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass trendfolgende Indikatoren anzeigen sollen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Dazu gehört auch der gleitende Durchschnitt, insbesondere der 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Ai Inside-Aktie beträgt derzeit 5426,55 JPY, was einen deutlichen Anstieg von 68,06 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs (9120 JPY) darstellt. Auf dieser Basis erhält Ai Inside eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (6895,2 JPY) liegt ebenfalls über dem letzten Schlusskurs (+32,27 Prozent), wodurch auch hier eine "Gut"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält Ai Inside auf Basis trendfolgender Indikatoren somit ein "Gut"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Ai Inside in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität für Ai Inside in den letzten vier Wochen gemessen, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren gegenüber Ai Inside, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Ai Inside daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält Ai Inside von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.