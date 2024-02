Ai Cross Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Bei Ai Cross gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes. Dies bedeutet, dass es keine auffälligen positiven oder negativen Tendenzen in den sozialen Medien gab, die die Stimmung beeinflussen. Daher wird das Kriterium der Stimmung mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke, also die Anzahl der Beiträge, gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält Ai Cross daher für diese Kriterien ein "Neutral"-Rating.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet. Dabei wird die Auf- und Abwärtsbewegung des Wertpapiers über die Zeit in Relation gesetzt. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 68,12 Punkten, was darauf hinweist, dass die Ai Cross-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, wodurch auch hier eine "Neutral"-Einstufung erfolgt. Somit erhält Ai Cross eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Ai Cross eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge in den neuesten Nachrichten über das Unternehmen. Daher erhält Ai Cross auf Basis der Stimmungsanalyse eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält das Unternehmen für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses festgestellt, dass Ai Cross derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 1353,75 JPY, während der Kurs der Aktie bei 1085 JPY liegt, was einer Abweichung von -19,85 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt mit 1240 JPY um -12,5 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs, was ebenfalls als "Schlecht"-Einstufung bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher das Rating "Schlecht" für Ai Cross in der technischen Analyse.