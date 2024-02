AiMedia Technologies Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100. Der Ai-media-RSI liegt bei 11,11, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beträgt 35,14, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt erhält die Aktie von Ai-media daher ein Rating von "Gut".

Das Sentiment und der Buzz rund um Aktien können ein guter Maßstab für die Stimmung sein. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität für Ai-media zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Ai-media bleibt gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Das langfristige Stimmungsbild ergibt daher insgesamt eine Einstufung als "Neutral".

Auch weiche Faktoren wie die Stimmung in den sozialen Medien können die Einschätzung von Aktienkursen beeinflussen. Die Kommentare und Befunde über Ai-media waren überwiegend positiv, und auch die Nutzer der sozialen Medien haben in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut".

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Ai-media-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 0,28 AUD angegeben. Der letzte Schlusskurs von 0,355 AUD weicht somit um +26,79 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 0,29 AUD über dem letzten Schlusskurs (+22,41 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Ai-media-Aktie daher sowohl für das langfristige Stimmungsbild als auch für die technische Analyse ein Rating von "Gut".