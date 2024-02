AiMedia Technologies Aktie: Nach so langer Zeit …

Die technische Analyse von Ai-media-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier sowohl auf kurzfristiger als auch auf längerfristiger Basis in einem neutralen Trend befindet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 0,28 AUD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 0,29 AUD, was zu einer ähnlichen neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird Ai-media daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment für Ai-media ist insgesamt positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Die Einschätzung der Anleger-Stimmung ergibt daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für Ai-media liegt bei 42 und für 25 Tage bei 60,71, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI zeigt somit, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Ai-media festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend ist die technische Analyse, das Anleger-Sentiment, der RSI und das Sentiment und Buzz auf neutral eingestuft.