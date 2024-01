AiMedia Technologies Aktie: War das schon alles?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Ai-media liegt bei 54,55, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 42, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung und das Interesse in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb Ai-media eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs der Ai-media-Aktie als positiv bewertet, da er 10,71 Prozent über dem GD200 liegt. Auch der GD50 zeigt mit einem Kurs von 0,29 AUD ein positives Signal, da der Abstand +6,9 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Ai-media-Aktie daher als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls eine positve Stimmung, da in den sozialen Medien mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt daher die Bewertung "Gut".