AiMedia Technologies Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Ai-media in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Ai-media wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren gegenüber Ai-media. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis einer Stimmungsanalyse erhält Ai-media daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Der RSI-Wert von 45 deutet darauf hin, dass Ai-media weder überkauft noch -verkauft ist. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Neutral". Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 44, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung des RSI als "Neutral".

Der gleitende Durchschnittskurs der Ai-media beläuft sich auf 0,28 AUD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,31 AUD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +10,71 Prozent und führt zur Bewertung "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 0,29 AUD, was einer Distanz von +6,9 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".