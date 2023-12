Ahsay Backup Software Development Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich der Aktie von Ahsay Backup Software Development. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu dieser neutralen Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Ahsay Backup Software Development bei -8,7 Prozent, was mehr als 1 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Software"-Branche, die eine mittlere Rendite von 0,48 Prozent aufweist, liegt die Rendite von Ahsay Backup Software Development bei 9,17 Prozent und ist somit deutlich niedriger. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass Ahsay Backup Software Development weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Werte, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 37 für Ahsay Backup Software Development, was bedeutet, dass die Börse 37,5 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dieser Wert liegt 12 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche, wodurch die Aktie als unterbewertet eingestuft wird und daher ein "Gut"-Rating auf Grundlage des KGV erhält.