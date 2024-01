Ahsay Backup Software Development Aktie: Aufschrei, garantiert!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ahsay Backup Software Development liegt bei 37,5, was 12 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Softwarebranche von 42 liegt. Das niedrige KGV deutet darauf hin, dass die Aktie als preisgünstig angesehen werden kann und daher eine gute fundamentale Bewertung erhält.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet. Die meisten Diskussionen rund um die Aktie waren ebenfalls neutral, was zu der Einschätzung führt, dass die Anleger-Stimmung insgesamt neutral ist.

Die Dividendenrendite der Aktie beträgt 0 Prozent, was 6,06 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik eine schlechte Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 100, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher eine schlechte Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis hingegen zeigt eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Bewertung für Ahsay Backup Software Development basierend auf dem RSI.