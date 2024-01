Ahlers, ist immer für eine Überraschung gut!

Weitere Suchergebnisse zu "HSBC Holdings":

Der Aktienkurs von Ahlers zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -99,39 Prozent, was mehr als 106 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" verzeichnet eine mittlere Rendite von 3,59 Prozent in den letzten 12 Monaten, jedoch liegt Ahlers mit 102,98 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen über Ahlers in den sozialen Medien vermitteln ein neutrales Bild und zeigen weder positive noch negative Ausschläge. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Aufgrund dieser Beobachtungen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein. Zusammenfassend ist die Redaktion der Ansicht, dass die Aktie von Ahlers bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Ahlers mit 0.004 EUR inzwischen -60 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung auch "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -96,36 Prozent beläuft. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie für die beiden Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz lässt sich feststellen, dass es in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild zu Ahlers gab. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikanten Veränderungen, weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Ahlers daher in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating.